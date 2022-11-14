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  4. SON DAKİKA | Fahrettin Altun'dan dünyaya terör mesajı! 'Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteği sonucu...'

SON DAKİKA | Fahrettin Altun'dan dünyaya terör mesajı! 'Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteği sonucu...'

14.11.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin ölümüne 81 kişinin yaralanmasına yol açan patlamayla ilgili bir açıklama yaptı. 'Sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır' diyen Altun, "Bu ülkeler, Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA | Fahrettin Altun'dan dünyaya terör mesajı! 'Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteği sonucu...'

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de bir patlama meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı açıklandı. Bu sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu, bombayı bırakan teröristin gözaltına alındığını ve ilk bulguların saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

FAHRETTİN ALTUN: DOĞRUDAN VE DOLAYLI DESTEKLERİNİ DERHAL KESMELİDİRLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında Altun şunları ifade etti:

"Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır.

Bu ülkeler, Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler."

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