SON DAKİKA | Fahrettin Altun'dan dünyaya terör mesajı! 'Bazı ülkelerin terör örgütlerine desteği sonucu...'

Taksim İstiklal Caddesi'nde dün saat 16.20'de bir patlama meydana geldi. Olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı açıklandı. Bu sabah saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süyleyman Soylu, bombayı bırakan teröristin gözaltına alındığını ve ilk bulguların saldırının arkasında terör örgütü PKK/YPG'nin olduğunu gösterdiğini ifade etti.

FAHRETTİN ALTUN: DOĞRUDAN VE DOLAYLI DESTEKLERİNİ DERHAL KESMELİDİRLER

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'yi yasa boğan patlamayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında Altun şunları ifade etti:

"Uluslararası toplum bilmeli ki sivillerimize yönelik terör saldırıları bazı ülkelerin terör örgütlerine desteğinin doğrudan ve dolaylı sonuçlarıdır.

Bu ülkeler, Türkiye'nin dostluğunu istiyorlarsa teröre doğrudan ve dolaylı desteklerini derhal kesmelidirler."

