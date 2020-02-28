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  4. Son dakika: Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Son dakika: Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 01:19 | Son Güncelleme

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'den gelen acı haberin ardından yaptığı açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek"

Son dakika: Fahrettin Altun'dan İdlib'den gelen şehit haberinin ardından açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, "Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır" dedi.

İletişim Başkanı Altun, Güvenlik Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada, “Milli güvenliğimizi sağlamak üzere İdlib’de görev yapan kahraman askerlerimize yönelik gerçekleştirilen menfur saldırı sebebiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bu akşam Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir Güvenlik Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyelinin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrımeşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci’nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda’da, Bosna Hersek’te yaşananların bugün İdlib’de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz, kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir” ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun İdlib İletişim Başkanı Fahrettin Altun

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