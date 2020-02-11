Son dakika: Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili iddialarına yanıt

Bu açıklamalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda cevap verdi. Altun, FETÖ'nün Türkiye'nin tüm kurumlarından temizlenmesi için başlatılan operasyonların talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20 soru sorup, 20'sini de cevaplayan Kılıçdaroğlu, terör örgütünün gelişmesinin ve devlete sızmasının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

FETÖ’nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur.

Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür.