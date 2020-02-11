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  4. Son dakika: Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili iddialarına yanıt

Son dakika: Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili iddialarına yanıt

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 15:27 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstermesine sert tepki göstererek "FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir." dedi.

Son dakika: Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağıyla ilgili iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında 'FETÖ'nün siyasi ayağı' ile ilgili açıklamalarda bulundu. 20
soru sorup, 20'sini de cevaplayan Kılıçdaroğlu, terör örgütünün gelişmesinin ve devlete sızmasının sorumlusu olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı.

ALTUN'DAN FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI TARTIŞMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Bu açıklamalar sonrasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına sosyal medyadan yaptığı açıklamalarda cevap verdi. Altun, FETÖ'nün Türkiye'nin tüm kurumlarından temizlenmesi için başlatılan operasyonların talimatını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiğini belirtti.

Altun'un açıklamalarından satır başları:

"FETÖ’ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan vermiştir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi, vesayete teslim olsaydı, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen ve sinsi emellerini 50 yıllık süreç içerisinde adım adım uygulayan FETÖ Türkiye’yi topyekun işgal edecekti.

Gizlice başta siyaset, mülkiye, adliye, maliye, askeriye ve emniyet olmak üzere devletin tüm kılcal damarlarına sızan terör örgütünün sinsi ve kanlı planlarını boşa çıkartan ve süreci ilk anından itibaren yöneten ve takip eden de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.

FETÖ’nün devlete yönelik ihanet adımlarından olan; 7 Şubat MİT operasyonu, 17 Aralık küresel darbe girişimi, 25 Aralık ekonomiyi çökertme hamlesi ve 15 Temmuz işgal girişimi Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşu, milletimizin ise iradesine sahip çıkmasıyla yerle bir edilmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mücadelesi sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam etmiştir. Cumhurbaşkanımız bütün yurt dışı seyahatleri ve diplomatik temaslarının en önemli gündem maddesi FETÖ ile mücadele olmuştur.

Unutulmamalıdır ki, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın milleti sokağa davet ederek, direniş çağrısı yapması, 15 Temmuz karanlık gecesini aydınlığa kavuşturmuştur. Milletiyle omuz omuza veren lider, darbecileri sahadan süpürmüştür.

Cumhurbaşkanımız öncülüğünde devleti ele geçirmeye, milleti esir almaya, ülkemizi işgal etmeye azmetmiş FETÖ ile mücadelemiz, kirli emelleriyle birlikte tümüyle bertaraf edilene kadar devam edecektir. FETÖ’nün mimarlarından, destekçilerinden ve tetikçilerinden hesap sorulacaktır.

Vesayetçilerle, teröristlerle mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadeleye zarar verenleri, işbirlikçileri, kumpas içinde hareket edenleri ne milletimiz ne tarih affedecektir."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklamasıCHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'nün siyasi ayağı açıklaması
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Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu fetönün siyasi ayağı

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
fetönün siyasi ayağı chp ve kılıçdaroğlu
her partide buna destek verdi tabi baştakide daha cok verdi kimse bunu inkar edemez
temiz bir siyasetimiz var ...süt gibi
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