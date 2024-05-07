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  4. SON DAKİKA | Fahrettin Koca açıkladı! MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

SON DAKİKA | Fahrettin Koca açıkladı! MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

07.05.2024 12:12
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Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) yeni düzenlemeye ilişkin, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını belirtti. Bakan Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız" dedi.

SON DAKİKA | Fahrettin Koca açıkladı! MHRS'de yeni düzenlemenin ayrıntıları 9 Mayıs'ta belli olacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, MHRS'de yeni düzenlemeye ilişkin Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yapılan toplantıların içeriğinin ne olduğuna yönelik sorusu üzerine Bakan Koca, 9 Mayıs Perşembe günü bir basın toplantısı yapılmasının planlandığını söyledi.

Koca, "Bu perşembe tüm basın mensuplarımızı bekliyoruz. Kapsamlı bir değerlendirme yapacağız. Sağlık sistemimizi ve sağlık yönetiminin koordinasyonu konusunda tüm adımları birinci elden duyacaksınız. Bugüne kadar olduğu gibi vatandaşımızı en açık ve şeffaf şekilde bilgilendireceğiz." diye konuştu.

AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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MHRS Fahrettin Koca Sağlık Bakanı hastane randevu
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