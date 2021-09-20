HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son Dakika! Faik Öztrak açıkladı: Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı disipline sevk edildi

Son Dakika! Faik Öztrak açıkladı: Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı disipline sevk edildi

20.09.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı'nı disipline sevk ettik" açıklamasını yaptı.

Son Dakika! Faik Öztrak açıkladı: Vatandaşa küfür eden Fethiye Belediye Başkanı disipline sevk edildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Belediye Başkanı Alim Karaca, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen Serkan Yalnız adlı taraftara telefonla ulaşarak 12,5 dakika boyunca ağır küfürler etmişti. Olayı yargıya taşıyan Yalnız, Karaca’nın kendisine yönelik “Kemiklerini kırdıracağım, çocukları zor tutuyorum” dediğini belirterek, koruma talep etmişti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da Lokman Hekim Fethiye Belediyespor’un kötü yönetildiğini söyleyen taraftara telefonda 12.5 dakika boyunca ağır küfürler eden Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca için MYK’ya sevk talimatı vermişti. CHP parti tüzüğü uyarınca disiplin işlemleri MYK kararı olmadan yapılamıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyorAcı gerçek yıllar sonra ortaya çıktı: Mantığım ermiyor
Doğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyorDoğal ilaç olarak kullanılıyor! 9 kilodan 1 kilo elde ediliyor
Şahin Mengü hayatını kaybetti! Şahin Mengü hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Fethiye Faik Öztrak CHP
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.