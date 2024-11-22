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  4. SON DAKİKA | Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

SON DAKİKA | Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.11.2024 09:27
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Son dakika: Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturmanın Altaylı'nın “Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz” haberi ve Saymaz'ın “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” sözleri kapsamında başlatıldığı ifade edildi.

SON DAKİKA | Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gazeteciler Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

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"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN İŞLEM BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Bazı basın yayın organlarının incelenmesinde;21/11/2024 tarihinde Fatih Altaylı tarafından yazılan “Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz” başlıklı yazıda ve aynı tarihte Halk Tv’de yayımlanan “Rota” isimli programda İsmail Saymaz tarafından iddia edilen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamayla doğru olmadığı teyit edilen “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti” şeklindeki sözler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımız Basın Suçları Bürosunca resen soruşturma başlatılmıştır"

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı İsmail Saymaz soruşturma
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