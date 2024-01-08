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  4. SON DAKİKA | Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı

SON DAKİKA | Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı

08.01.2024 20:53 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre İstanbul'da Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda cami imamı Galip Usta ve bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Saldırgan ise gözaltına alındı.

SON DAKİKA | Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Camii saldırı
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