SON DAKİKA | Fatih Camii'nde bıçaklı saldırı! Cami imamı ve bir kişi yaralandı

Olay, saat 19.15 sıralarında Fatih Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami içerisinde slogan atan Ö.S. isimli şüpheli cami imamı Galip Usta tarafından uyarılarak dışarı çıkması istendi. Üzerinde bulunan bıçakla Usta'ya saldıran Ö.S., Fatih Camii İmam Hatipi Galip Usta ve o sırada camide bulunan Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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GÖZALTINA ALINDI

Ö.S. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Usta ve Erdem'in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA







