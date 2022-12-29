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  4. SON DAKİKA | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

SON DAKİKA | Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı

29.12.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde zincirleme bir trafik kazası meydana gelmişti. 4 aracın karıştığı kazada bir otomobilde yangın çıkmıştı. 3 kişinin yaralandığı kaza anına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Korkunç kaza, salı günü saat 00.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzeri Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, lastiği patlayan otomobilin sürücüsü köprü üzerinde durdu. Bu sırada arkadan gelen otomobillerden biri duran otomobile, diğeri de başka bir otomobile çarptı. Otomobillerden biri köprü üzerinde yan yatarken, diğeri de korkulukları aşarak köprü balkonuna düştü. Balkona düşen otomobilde ise yangın çıktı. Alev alan otomobili çevredekiler ve polis ekipleri yangın tüpüyle müdahale ederek söndürdü.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden geçen 2 sağlık görevlisi yaptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri köprüde başka kazaların yaşanmaması için önlem aldı. Kazada yaralanan M. A. , O. K. ve G. Ç. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

GEÇİŞ BİR SÜRE DURMUŞTU

Kaza nedeniyle FSM Köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş bir süre durdu. Emniyetin sağlanmasının ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı. Görüntülerde köprü üzerinde duran otomobile arkadan gelen araçların çarparak savrulduğu görülüyor. Çarpışmanın ardından savrulan otomobil ise bariyeri aşarak alev alıyor. (DHA/İHA)

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