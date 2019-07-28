HABER

Son dakika: Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ulaşıma açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 18:11 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde (FSM) asfaltlama ve trafik çizme çalışmaları tamamlandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, saat 18:10'da trafiğe açıldı.

Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü, üstyapı ve derz onarım çalışmalarının ikinci etabındaki son çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

Çalışmalar kapsamında köprüde, eski asfalt ve eski izolasyonun sökülmesi, kumlama yapılması, yeni astar ve izolasyon uygulanmasının ardından 2,5 santimetre mastik asfalt ve 2,5 santimetre taş mastik asfalt yapıldı.

Köprünün genleşme derzleri de sökülerek, atölye tamiratlarının ardından yerine monte edildi. Çalışmanın birinci aşaması 17, ikinci aşaması ise 14 günde tamamlandı.

ÇALIŞMALAR ÖNGÖRÜLENDEN ÖNCE BİTİRİLDİ

Köprüde 27 Haziran'da başlayan çalışmalar öngörülenden önce bitirildi.

Bu arada, FSM'nin açılmasına sevinen bazı vatandaşların geçiş sırasında korna çaldığı görüldü. (AA)

Çok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendiÇok sayıda kişi katıldı! Havadan böyle görüntülendi
Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...
Rus muhalif lider hastaneye kaldırıldıRus muhalif lider hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü FSM istanbul

En Çok Okunan Haberler

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Tartışılan belediye başkanından açıklama

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

8.5 saatlik yol 3.5 saate düşecek! Bir kısım daha açılıyor

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

Üstsüz poz verip duyurdu! 'Beyaz tenim...'

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Yüzbinleri ilgilendiriyor! Yarın 23.59'da sona erecek

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Yeniden faaliyete geçiyor

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç olay! Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini taşıyordu...

Korkunç olay! Üniversitelileri taşıyordu...

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan 'Suriyeli' açıklaması

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Turuncu kategoride aranıyordu! Öldürüldü

Son dakika: Düzce'deki sel felaketinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Düzce'deki felaketten bir acı haber daha

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'Kazdağları' açıklaması

Bakanlıktan 'Kazdağları' açıklaması

81 ilde günübirlik kiralanan evlere denetim

81 ilde düğmeye basıldı! 11 bin eve baskın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.