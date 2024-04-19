SON DAKİKA | Fatih'te 2 İETT otobüsü çarpıştı! Yaralılar var

Son dakika haberine göre Fatih'te iki İETT otobüsü çarpıştı. Bir İETT otobüsünün diğerine arkadan çarpması sonucu yolculardan bazıları yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza sabah saatlerinde Vatan Caddesi'nde meydana geldi. İETT otobüsü Vatan Caddesi’nde durağa yanaştığı sırada şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durakta bekleyen İETT otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüslerde maddi hasar meydana geldi. Kaza sırasında yolculardan yaralananlar oldu. Olay yerine polis ve sağlık ekileri sevk edildi.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





