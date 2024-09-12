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  4. Son dakika| Fatih'te 3 katlı bina çöktü! Olay yerine ekipler sevk edildi

Son dakika| Fatih'te 3 katlı bina çöktü! Olay yerine ekipler sevk edildi

12.09.2024 23:23
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İstanbul Fatih'te 3 katlı metruk bina çöktü. Binanın çökme nedeni henüz bilinmezken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binanın yanından geçen bir kişi yaralandı. Valilik yaptığı açıklamada boş olan metruk binada kimsenin bulunmadığını söyledi.

Son dakika| Fatih'te 3 katlı bina çöktü! Olay yerine ekipler sevk edildi

Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

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Haber verilmesi üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, enkaz altında kalanların olma ihtimaline karşı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklama şu şekilde;

"12.09.2024 Perşembe günü saat 23.10 sıralarında Fatih İlçesi Zeyrek Mahallesi’nde üç katlı metruk bir bina çökmüştür. Olayda, yoldan geçmekte olan 1 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır. İlk belirlemelere göre boş olan binanın altında kalan şahıs bulunmamakla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul Fatih
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