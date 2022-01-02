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Son dakika: Fatih'te otel yangını! Mahsur kalanlar kurtarıldı

02.01.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın nedeniyle otelde mahsur kalanlar ekiplerin yoğun çabası sonucu kurtarıldı.

Son dakika: Fatih'te otel yangını! Mahsur kalanlar kurtarıldı

Son dakika haberi... Fatih Aksaray Valide Cami Sokak'taki bir otelde yangın çıktı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otelde mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

10 KİŞİ KURTARILDI

Alınan bilgiye göre, İnebey Mahallesi Valide Cami Sokak'ta bulunan bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otelin üst katlarında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 10 kişi itfaiye görevlilerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu binada hasar oluştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih
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