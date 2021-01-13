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SON DAKİKA! Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mu?

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.01.2021 18:23 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu mücadelesinde Yeni Malatyaspor'u penaltı vuruşları sonrası kupa dışına itmeyi başaran Galatasaray'da, teknik direktör Fatih Terim'in maç sonu yaptığı açıklamalar oldukça konuşulmuştu. Terim yaptığı açıklamada 'Bu süreçte yalnız bırakıldım, Galatasaray taraftarına bir sözüm var, Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor' derken, akıllara Terim mayıs ayında ayrılıyor mu? sorusu geldi. İşte detaylar....

SON DAKİKA! Fatih Terim ile yollar ayrılıyor mu?

Fatih Terim hakkında son dakika haberleri üst üste geliyor. Vedat Muriqi ve Mert Hakan Yandaş'ın Fenerbahçe'ye kaptırılması, Fatih Terim'in istediği oyuncuların bir türlü takıma transfer edilememesi gibi nedenler dolayısıyla Fatih Terim ile yönetim arasındaki ipler gerilmişti. Terim'in Gençlerbirliği maçından sonraki transfer açıklamalarıyla birlikte durum farklı bir noktaya geldi. Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE FATİH TERİM'İN DÜN AKŞAMKİ AÇIKLAMALARI!

"Benim kimseyle bir görüşmem olmadı açıkçası ben malumu ilan ettim, kimsenin bilmediği bir şey söylemedim. Herkes konuşurken bir şey yok ben söylerken mi olay oluyor? Bu konular çok uzun ama bugün derin bir yalnızlık hissettim. Ben burada kişilere, gruplara değil benim burada Galatasaray'a sözüm var, emeğim var. Zaten Mayıs ayında hem sözüm hem kontratım bitiyor, bu Mayıs'ta... Onun için sözüm sözdür, sözümde durmaya devam edeceğim. O yüzden canımız sağolsun, canının sağolsun demek en doğrusu..."

BOMBA İDDİA!

Beyaz TV muhabiri Devrim Zengi: "Galatasaray yönetiminin Fatih Terim'in görevine son verdiği iddia ediliyor." Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den bu iddiaya jet hızıyla cevap geldi.

"DEVAM EDİYORUZ"

Fatih Terim'le yolların ayrılacağına yönelik iddiaların sorulması üzerine Mustafa Cengiz: "Öyle bir şey yok. Fatih Terim bizim önemli bir değerimiz. Fatih Hocamızla yola devam ediyoruz." (Haber Global)


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