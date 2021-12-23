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Son Dakika: Feci kazadan kahreden haber! Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı

23.12.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Ankara-Konya kara yolunda yaşanan kazadan kahreden haberler geldi. TIR'la çarpışan kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman (39) ile kızı Derya Halman (17) hayatını kaybetti. Kazada kamyonet sürücüsü Adem Halman (43) ve 3 çocuğu ile TIR şoförü de yaralandı.

Son Dakika: Feci kazadan kahreden haber! Kamyonet, TIR'a çarptı: Anne ve kızı öldü, 5 yaralı

Feci kaza, saat 23.30 sıralarında Ankara- Konya kara yolunun 87'nci kilometresinde meydana geldi. Adem Taş yönetimindeki TIR ile aynı istikamette giden Adem Halman'ın kullandığı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan kamyonet bariyerlere çarptı.

ANNE İLE KIZI ÖLDÜ

Kazada kamyonetin kasasında bulunan Nazlı Halman ve kızı Derya Halman olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü baba Adem Halman ve diğer çocukları Sabahattin Halman (20), Adem Halman (14), Ayfer Halman (9) ve TIR şoförü Adem Taş yaralandı. Yaralılardan Adem Halman ve aynı adı taşıyan Adem Halman Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, hayati tehlikesi bulunan Ayfer ve Sabahattin Halman Ankara Şehir Hastanesine, diğer sürücü Adem Taş da ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara
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