Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Son dakika: Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı derbiden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Fenerbahçe, taraftarlarının eleştirisine maruz kaldı. Eleştirilerin ana maddesi de Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira oldu. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonu yaptığı açıklamalarda Vitor Pereira'ya adeta ateş püskürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

"TARAFTAR DIŞINDA ÜZÜLEN YOK"

İki takımın taraftarları dışında üzülen olmadı. Herkes mutlu; futbolcular, teknik direktörler, hakem. Diğer takım taraftarları mutlu. Trabzonspor mutlu.

"KALİTESİNİN ALTINDA KALDI"

Fırat Aydınus yerine bu maçı başkası yönetse daha fazla itiraz olurdu. Fırat Aydınus saygın, kaliteli bir hakem ancak bence kendi kalitesinin altında kaldı.

"KONTRA ATAK OYUNCUSU YOKTU"

Beşiktaş iyi başladı. Beşiktaş'ın iyi futbolunu Fenerbahçe penaltı ve golle kırdı. Ancak Beşiktaş oynamaya devam etti. Fenerbahçe'nin de kontra atak oynayacak oyuncusu yoktu.

"TEPKİLER NORMAL"

Fenerbahçe taraftarları pandemi döneminden bu yana ilk kez stadı doldurdular, galibiyet bekliyorlardı tabii, olmayınca sonundaki tepkiler geldi. Bunlar normal.

"F.BAHÇE BU DEĞİLDİR"

Kontra atak süratli oyuncu ile yapılır. Fenerbahçe bir kontra atak takımı değildir. Topsuz süratli oyuncular gerektirir bu oyun.

"BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKINDI"

Maç Beşiktaş'a daha yakındı. %55'e Beşiktaş üstünlüğü gördüm eğer oran verecek olursak. Ersin'in ikinci yarıda kurtardığı pozisyon var mı?

"GUARDIOLA GELSE YAPAMAZ"

Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış. Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz. Geçen hafta da söyledim acilen yollar ayrılmalı. Ben böyle kötü bir takım görmedim.

