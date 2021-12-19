SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

19.12.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Fenerbahçe Haberleri: Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 2-2 berabere kalmasının ardından sosyal medya ve spor medyasında Vitor Pereira'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Tecrübeli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen maçtan sonra yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Vitor Pereira'yı adeta topa tuttu. Fenerbahçe'nin artık şampiyonluk şansı kalmadığını belirten Dilmen flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Rıdvan Dilmen'den Vitor Pereira için olay sözler!

Son dakika: Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırladığı derbiden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maç boyunca iyi bir performans ortaya koyamayan Fenerbahçe, taraftarlarının eleştirisine maruz kaldı. Eleştirilerin ana maddesi de Portekizli çalıştırıcısı Vitor Pereira oldu. Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen maç sonu yaptığı açıklamalarda Vitor Pereira'ya adeta ateş püskürdü. İşte son dakika haberinin detayları...

"TARAFTAR DIŞINDA ÜZÜLEN YOK"

İki takımın taraftarları dışında üzülen olmadı. Herkes mutlu; futbolcular, teknik direktörler, hakem. Diğer takım taraftarları mutlu. Trabzonspor mutlu.

"KALİTESİNİN ALTINDA KALDI"

Fırat Aydınus yerine bu maçı başkası yönetse daha fazla itiraz olurdu. Fırat Aydınus saygın, kaliteli bir hakem ancak bence kendi kalitesinin altında kaldı.

"KONTRA ATAK OYUNCUSU YOKTU"

ridvan_dilmenden_derbi_d7ccd_800

Beşiktaş iyi başladı. Beşiktaş'ın iyi futbolunu Fenerbahçe penaltı ve golle kırdı. Ancak Beşiktaş oynamaya devam etti. Fenerbahçe'nin de kontra atak oynayacak oyuncusu yoktu.

"TEPKİLER NORMAL"

Fenerbahçe taraftarları pandemi döneminden bu yana ilk kez stadı doldurdular, galibiyet bekliyorlardı tabii, olmayınca sonundaki tepkiler geldi. Bunlar normal.

"F.BAHÇE BU DEĞİLDİR"

ridvan_dilmenden_derbi_d2f22_800

Kontra atak süratli oyuncu ile yapılır. Fenerbahçe bir kontra atak takımı değildir. Topsuz süratli oyuncular gerektirir bu oyun.

"BEŞİKTAŞ'A DAHA YAKINDI"

Maç Beşiktaş'a daha yakındı. %55'e Beşiktaş üstünlüğü gördüm eğer oran verecek olursak. Ersin'in ikinci yarıda kurtardığı pozisyon var mı?

"GUARDIOLA GELSE YAPAMAZ"

Bundan sonra Fenerbahçe'yi Guardiola'yı getirsen şampiyon olamaz. Kaçtı o tren. 8. haftada lider durumda bulunan takımdan bahsediyoruz. Fenerbahçe, 8. haftada liderdi, demek ki potansiyeli varmış. Vitor Pereira'dan hiçbir şey olmaz. Geçen hafta da söyledim acilen yollar ayrılmalı. Ben böyle kötü bir takım görmedim.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı "Gerçekleri benden duysunlar" diyerek açıkladı
Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...Köpek kovaladı, kurye kaçtı! Dengesini kaybedince...
Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde her şey var kazanan yok! Josef de Souza damga vurdu…Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde her şey var kazanan yok! Josef de Souza damga vurdu…
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vitor Pereira
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Ünlü türkücünün evlat acısı! Oğlunu kaybetti

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Vida'ya tepki yağıyor!

Vida'ya tepki yağıyor!

Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama

Fatih Terim'den zehir zemberek açıklama

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına damga vuran penaltı pozisyonu!

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına damga vuran penaltı pozisyonu!

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisine her şey var kazanan yok! Josef de Souza damga vurdu…

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisine her şey var kazanan yok! Josef de Souza damga vurdu…

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Galatasaray'da istifa depremi!

Galatasaray'da istifa depremi!

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu!

Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa devinden teklif

Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa devinden teklif

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Fenerbahçe'de Pereira dönemi bitiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.