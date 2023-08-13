SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı!

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibi Marsilya'dan kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in Sarı-Lacivertliler'e maliyeti belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamada

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

4 TAKSİTLE ÖDECENECEK

Sarı-Lacivertliler bu transfere dair yaptığı KAP bildiriminde "Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 15.000.000 Avro 4 sene içerisinde ödenecektir. FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri kulübümüz tarafından ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

