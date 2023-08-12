SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdi! İşte İstanbul'a geliş saati

Fenerbahçe, Marsilya ile Cengiz Ünder transferi konusunda görüşmelerin başladığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu.

YAPILAN KAP BİLDİRİMİNDE:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

GELİŞ SAATİ...

Cengiz Ünder, bugün (cumartesi) saat 22:30'da Marsilya'dan İstanbul'a hareket eden uçağa binecek ve saat 20:30 civarlarında İstanbul'da olacak.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Transferin açıklanmasından yaklaşık 10 dakika önce bir paylaşım yapan Fenerbahçe, 'Dikkat spoiler içerir' başlığıyla oldukça ilginç bir video yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIM...



