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SON DAKİKA: Fenerbahçe Cengiz Ünder transferini KAP'a bildirdi! İşte İstanbul'a geliş saati

12.08.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Şu ana kadar yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Süper Lig'de şampiyonluk; Avrupa'da ise iyi bir derece elde etmeyi hedefleyen sarı - lacivertliler, son olarak Manchester United'dan Fred'i kadrosuna kattığını açıklamıştı. Kanarya, bir transferi daha resmen açıkladı...

Fenerbahçe, Marsilya ile Cengiz Ünder transferi konusunda görüşmelerin başladığını yaptığı KAP bildirimi ile duyurdu.

YAPILAN KAP BİLDİRİMİNDE:

"Profesyonel futbolcu Cengiz Ünder'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Olympique de Marseille ile prensip anlaşmasına varılmıştır. Futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bu gece İstanbul'a gelecektir." denildi.

GELİŞ SAATİ...

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Cengiz Ünder, bugün (cumartesi) saat 22:30'da Marsilya'dan İstanbul'a hareket eden uçağa binecek ve saat 20:30 civarlarında İstanbul'da olacak.

F.BAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

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Fenerbahçe, Fransız ekibine bonservis bedeli olarak yaklaşık 15 milyon euro, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euro'ya denk gelen yıllık maaş ödeyecek.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 46 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

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Transferin açıklanmasından yaklaşık 10 dakika önce bir paylaşım yapan Fenerbahçe, 'Dikkat spoiler içerir' başlığıyla oldukça ilginç bir video yayınladı.

İŞTE O PAYLAŞIM...


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