SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.03.2020 22:23 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldığını resmen açıkladı. Fenerbahçe resmi sitesinde yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp ayrılığı resmen açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Ersun Yanal hocamızdan gelen talep üzerine, kendisi ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar vermiştir.

Hocamız Ersun Yanal, Yönetim Kurulumuz ile yapılan istişare doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak yarı final deplasman maçında takımımızın başında yer alacaktır.

Değerli hocamız, Kulübümüzün zor bir döneminde görev almayı kabul ederken, Fenerbahçeliliğini ve Fenerbahçe değerlerini her zaman kendi kişisel menfaatlerinden üstünde tutmuştur. Anlaşma aşamasında olduğu gibi bu ayrılık sürecinde de aynı örnek yaklaşımı sergilemiştir.

Bu doğrultuda camiamız adına kendisine teşekkürlerimizi iletiyor, bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmet ve katkılar için şükranlarımızı sunuyoruz.

Değerli hocamızın kariyerinin bundan sonraki aşamalarında kendisine başarılar dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu Dünyada benzeri yok! Venedik'e rakip oldu
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleriFenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ersun yanal ayrılık istifa son dakika resmi açıklama

En Çok Okunan Haberler

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Hatay'da hareketlilik! Füzeler peş peşe ateşlendi

Rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü

Rejime ait iki savaş uçağı düşürüldü

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Ünal Karaman'ın yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe, başkent deplasmanında!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Okuyucu Yorumları 19 yorum
ŞAMPİYON GALATASARAY !
Defolun hep1n1z kepazeler !!!
Doğru karar hiç gelmeyecekti aslında
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri! Yeni hoca iddiası

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk! Vedat Muriqi gerçeği

F.Bahçe'de bu sezon bir ilk! Muriqi gerçeği

Recep Kartepe: Ayarımız bozuldu

Recep Kartepe: Ayarımız bozuldu

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi, Zajc, Simon Falette ve Recep Kartepe açıklamaları

'Fenerbahçe 1 puana sevinemez!'

ÖZET | Antalyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 2-2

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.