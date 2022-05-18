Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ezeli rakibe gidiyor! Yeri, Barcelonalı futbolcuyla dolacak...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 7 yıllık Ozan Tufan dönemi bitiyor. 2015-16 sezonunda Burasaspor'dan 7 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan, kendisinden bekleneni bir türlü verememişti. Milli futbolcu zaman zaman form yakalasa da süreklilik konusunda sıkıntılar çekince gözden düşmüştü.

VEDA EDİYOR

7 yıllık süreçte Alanyaspor ve Watford gibi takımlara kiralanan Ozan Tufan, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Daha sonra Mesut Özil'le birlikte İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı - lacivertlilerinde gelecek planları arasından çıkarılmıştı.

OZAN TUFAN, ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve kendisine takım bulması istenen Ozan Tufan, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Tecrübeli futbolcunun maaş konusunda orta yolu bulması halinde Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

JANDRO ORELLANA SÜRPRİZİ

Öte yandan Ozan Tufan'ın yerine arayışlara başlayan Fenerbahçe, Barcelona B takımında forma giyen Jandro Orellana'yı gözüne kestirdi. Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jandro Orellana için ikna turları başladı.

SCOUT EKİBİ ONAY VERDİ

Fenerbahçe scout ekibinin de onay verdiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için maaş konusunda tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Fenerbahçe genç futbolcunun sözleşmesinin gelecek ay bitecek olmasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

BU SEZON ORELLANA

Bu sezon Barcelona'da 21 maça çıkan Jandro Orellana 4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

