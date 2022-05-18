SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ezeli rakibe gidiyor! Yeri, Barcelonalı futbolcuyla dolacak...

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ezeli rakibe gidiyor! Yeri, Barcelonalı futbolcuyla dolacak...

18.05.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'ye 2015/16 sezonunun başında Bursaspor'dan transfer olan ancak bir türlü istenen performansı gösteremeyen Ozan Tufan, bu sezon sonunda sarı - lacivertli formaya veda edecek. Fenerbahçe ise Ozan Tufan'ın ayrılığı sonrasında Barcelona'nın genç futbolcusu Jandro Orellana'yı listesine aldı.

Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan ezeli rakibe gidiyor! Yeri, Barcelonalı futbolcuyla dolacak...
Ozan Tufan

Ozan Tufan

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de 7 yıllık Ozan Tufan dönemi bitiyor. 2015-16 sezonunda Burasaspor'dan 7 milyon euro karşılığında büyük umutlarla transfer edilen Ozan Tufan, kendisinden bekleneni bir türlü verememişti. Milli futbolcu zaman zaman form yakalasa da süreklilik konusunda sıkıntılar çekince gözden düşmüştü.

VEDA EDİYOR

20220313_2_52602163_74651146 (Large)

7 yıllık süreçte Alanyaspor ve Watford gibi takımlara kiralanan Ozan Tufan, ara transfer döneminde sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye geri dönmüştü. Daha sonra Mesut Özil'le birlikte İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Ozan Tufan, Sarı - lacivertlilerinde gelecek planları arasından çıkarılmıştı.

OZAN TUFAN, ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

20220217_2_52217321_73783303_1645870637

Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve kendisine takım bulması istenen Ozan Tufan, bir süredir Beşiktaş'la görüşme halindeydi. Tecrübeli futbolcunun maaş konusunda orta yolu bulması halinde Beşiktaş'a transfer olması bekleniyor.

JANDRO ORELLANA SÜRPRİZİ

241177303_115423730859164_1419479756445633129_n

Öte yandan Ozan Tufan'ın yerine arayışlara başlayan Fenerbahçe, Barcelona B takımında forma giyen Jandro Orellana'yı gözüne kestirdi. Katalan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jandro Orellana için ikna turları başladı.

SCOUT EKİBİ ONAY VERDİ

Fenerbahçe scout ekibinin de onay verdiği 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için maaş konusunda tüm şartların zorlanacağı belirtildi. Fenerbahçe genç futbolcunun sözleşmesinin gelecek ay bitecek olmasını büyük bir fırsat olarak görüyor.

BU SEZON ORELLANA

jandroorellana_30830857_356270968195000_6908221554337775616_n

Bu sezon Barcelona'da 21 maça çıkan Jandro Orellana 4 asistlik performans sergiledi. 21 yaşındaki İspanyol futbolcunun güncel piyasa değeri 2 milyon euro.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıldırım'ın hayali, Jesus'la geliyor!Yıldırım'ın hayali, Jesus'la geliyor!
Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...Galatasaray'da 13 ayrılık geliyor! Bir isim Fenerbahçe'ye gidiyor...
Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipler belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Ozan Tufan son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Uzman çavuşu öldürmüştü! Bu mesajı yazmış: Yatakta iyi değilsin

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"

Ronaldo, saatine servet harcadı! 126 tane var

Ronaldo, saatine servet harcadı! 126 tane var

Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...

Hem veda etti hem 12 tane iPhone 13 verdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

“Rus dudaklarım o kadar büyük ki...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.