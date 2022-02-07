Son dakika: Fenerbahçe'de senelerdir beklenen forvet sonunda geliyor! Menajeri canlı yayında açıkladı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sezona Vitor Pereira yönetiminde başlayan fakat peş peşe başarısız sonuçların ardından Portekizli teknik adamla yollarını ayıran Fenerbahçe, göreve İsmail Kartal'ı getirmişti. İsmail Kartal, yönetimden forvet transferi istedi. Valencia'yı sol kanatta değerlendiren Kartal'ın bir numaralı adayı Diego Costa! Diego Costa'nın menajerinden de son dakika açıklaması geldi.

SON DAKİKA: MENAJERİ AÇIKLADI! 'DİEGO COSTA FENERBAHÇE'DE BEDAVA OYNAR'

Ertem Şener'in sunduğu Var Odası Futbol programına telefonla bağlanan Diego Costa'nın menajeri Marco Kırdemir, Fenerbahçe'nin bu transferde iddialı olduğunu belirtti.

KOMŞU OLYMPİAKOS DA ÇOK İSTİYOR

Gelen bilgilere göre Fenerahçe'nin dışında Olympiakos da Diego Costa'yı transfer etmek istiyor. 33 yaşındaki Brezilya asıllı İspanyol golcü kariyerinde daha önce Atletico Madrid ve Chelsea gibi takımlarda oynamıştı.

ROBERTO CARLOS DEVREDE!

Fenerbahçe'nin efsane Brezilyalısı Roberto Carlos da bu transfer için devrede. Marco Kırdemir, Roberto Carlos'un da Diego Costa'yı Fenerbahçe konusunda ikna ettiğini ifade ederken yaş konusundaki eleştirilerine de şöyle yanıt verdi.

'Daniel Alver bugün 38 yaşında. Barcelona'ya geri döndü. La Liga'nın en iyi sağ beki. Atletico Madrid karşısındaki performansını gördünüz. Diego Costa daha 33 yaşında. Kendisi Fenerbahçe'ye gelmeyi çok istiyor.'





