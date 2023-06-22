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SON DAKİKA: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi!

22.06.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Fenerbahçe taraftarların heyecanla beklediği yıldız golcü Edin Dzeko İstanbul'a gelirken, Sarı-Lacivertliler'den yapılan açıklamada transfer KAP'a resmen bildirdi. İşte detaylar...

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hızlı ekibi olarak öne çıkarken yönetim, Sarı-Lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı.

Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu… Son dakika: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini resmen duyurdu…

İSTANBUL'A GELDİ

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Gün içerisinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.

KAP AÇIKLAMASI...

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Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırıcımlarımızın bilgisine sunarız" denildi.


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