SON DAKİKA: Fenerbahçe Edin Dzeko transferini KAP'a bildirdi!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe transferin en hızlı ekibi olarak öne çıkarken yönetim, Sarı-Lacivertli taraftarların heyecanla beklediği Edin Dzeko transferinde mutlu sona ulaştı.
Gün içerisinde İstanbul'a gelen yıldız futbolcuyu, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Sarı-lacivertlilerin, transferi için resmi açıklama yaptığı Edin Dzeko, İstanbul'a indi. 37 yaşındaki Bosnalı golcü, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Fenerbahçe, Edin Dzeko ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin açıklamasında "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırıcımlarımızın bilgisine sunarız" denildi.