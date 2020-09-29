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SON DAKİKA! Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 29.09.2020 21:10 | Son Güncelleme

Fenerbahçe Frey'in 1 yıllığına Belçika’nın Waasland-Beveren takımına kiralandığını açıkladı.

SON DAKİKA! Fenerbahçe, Frey'i Waasland-Beveren'e kiraladı!

Fenerbahçe, Michael Frey'in 1 yıllığına kiralanması için Belçika’nın Waasland-Beveren takımıyla prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
lütfen birdaha gelmesin..tam bir vurgun ..3. ligde yedek olur.
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