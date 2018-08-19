Fenerbahçe transferi açıkladı

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcusu Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'nın El Nassr takımıyla görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi.

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Giuliano Victor de Paula'nın Suudi Arabistan Kulübü El Nassr'a transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezonun başında Rusya'nın Zenit takımından transfer edilen Giuliano, Fenerbahçe formasıyla 31 lig maçında 15 gol attı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, fileleri bir kez havalandırdı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda 4 de Avrupa kupası maçı oynadı.

