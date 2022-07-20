Son dakika Fenerbahçe haberi: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi Polonya sokakları Sarı-Lacivert! 'Maç Kadıköy'de mi?' Taraftarlar doldu taştı...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılan Fenerbahçe'nin macerası Polonya'da start alıyor. Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşen Sarı-Lacivertliler, Ukrayna yaşanan savaş hali nedeniyle mücadeleyi Polonya'nın 'Stadion Miejski LKS Lodz' Stadyumu'nda oynayacak.

LODZ KENTİ SARI-LACİVERT

İlk maçtan avantajı cebine koyarak İstanbul'a dönmek isteyen temsilcimiz, hata yapmak istemezken, mücadele öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlar maçın oynanacağı Lodz kentine adeta akın etti.

"MAÇ KADIKÖY'DE Mİ?"

Sosyal medyada paylaşılan videolarda Sarı-Lacivertli taraftarların yoğunluğu gözlenirken, tüm kentte sabah saatlerinden itibaren tezahüratlar ve Sarı-Lacivertli forma ile gezen futbolseverler göründü. Sosyal medyada bazı taraftar "Maç Kadıköy'e mi alındı" yorumunda bulundu.

DINAMO KIEV-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

DINAMO KIEV: Bushchan, Karavayev, Dubinchak, Zabarnyi, Tymchyk, Sydorchuk, Shaparenko, Tsyhankov, Harmash, Verbic, Supryaha

FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Serdar, Szalai, Ferdi, İsmail, Lincoln, Zajc, İrfan Can, Bruma, Valencia.

DINAMO KIEV - FENERBAHÇE MAÇ ÖNÜ NOTLAR

*Resmi maçlarda Dinamo ve Fenerbahçe 4 kez karşı karşıya geldi. 2 maçı Ukrayna ekibi kazandı. 2 maç berabere bitti. Geçen yıl oynanan hazırlık maçı da 1-1 sonuçlandı.

*Dinamo iç saha maçlarında Fenerbahçe'yi her seferinde yendi. Deplasmanda kaybetmedi. Beraberlik çıkardı.

*2009'da Avrupa Kupalarında yapılan reformdan sonra, Dinamo Kiev, Şampiyonlar Ligi'ne sadece iki kez l (2012/13 sezonu ve 2020/21 sezonu) katılabildi.

*Fenerbahçe, bu sezon Avrupa Kupalarına katılmayı başaran üç geleneksel Türk devinden (Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş) sadece biri oldu.

*Maçın yapılacağı Łódź'daki şehir stadyumu, Widzew kulübünün stadı. Burada Ukrayna, U20 milli takımım dünya şampiyonu unvanını kazandı.

*Mircea Lucescu ve Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile Benfica'nın aynı grupta yer aldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi sezonunda rakiplerdi. Portekizliler playofflara ulaşmak için Ukraynalıları yendi, ancak bu, Jesus'un kovulmasını engellemedi.



