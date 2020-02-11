SON DAKİKA: Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy PFDK'ya sevk edildi

Son dakika gelişmesine göre; Fenerbahçe'nin İkinci Başkanı Semih Özsoy, Süper Lig'in 21. haftasında oynadıkları Alanyaspor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamalardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir
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