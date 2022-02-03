HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

03.02.2022 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada da tanınan İrem Ay isimli genç kadın, ayrıldığı eşi Berkay Saner tarafından işkenceye uğradığı kan donduran anlara dair görüntüleri yayınladı. Bir yarışma programıyla tanınan Dilan Ay'ın da kardeşi olan İrem Ay, paylaştığı fotoğraflarla beraber "Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek" ifadelerini kullandı. Arka arkaya kadına şiddet haberleri gelmeye devam ederken son dakika olarak yayınlanan bu olayın görüntüleri sosyal medyanın gündeminde...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından tanınan ve 35 binden fazla takipçisi bulunan İrem Ay adlı genç kadın, eski eşi Berkay Saner'in kendisine şiddet uyguladığını belirtti ve sosyal medya hesabı üzerinden işkenceye uğradığı anlara dair fotoğrafları paylaştı. Hem psikolojik ve hem de fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyen, Dilan Ay'ın da kız kardeşi İrem Ay yardım istedi. İrem Ay'ın paylaştığı fotoğraflar adeta kan dondurdu. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan fotoğrafların ardından çok sayıda sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. İşte detaylar...

O ANLARIN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

İren Ay sosyal medya hesabından uğradığı şiddeti yansıtan bir dizi kare yayınladı. Fotoğraflardan birinde Berkay Saner'in kesici bir aletle yaraladığı Ay'ın başında beklediği görülüyor. Bir başka fotoğraf ise Berkay Saner'i yerde baygın yatan İrem Ay'ın başında gülerek selfie çekerken yansıtıyor.

Ekran Alıntısıd

"TÜM SÜRECİ HERKES BİLECEK"

İrem Ay, yaşadığı işkence dolu günleri şu sözlerle ifade etti:

"Ben susarsam, 'susma ve korkma' dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarmak kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine."

222

"Senden de annenden de babandan da korkmuyorum. Tüm süreci herkes bilecek, bir kıza daha bulaşıp sömüremeyeceksiniz. Yaşanan her gecenin her örtbasın hikayesini herkes bilecek."

"Acı çekmek ne demekmiş asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kesiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanı sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi."

kan

"Bak bana korkmuyorum. Her şey bilinecek adalet kararını verecek. Beni ağlarken göremeyeceksiniz. Ağlamayacağım."

iiii

ANNESİ DE CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Sosyal medyada büyük infial yaratan görüntülerin ardından binlerce kullanıcı, İrem'e destek mesajları atarken Berkay Saner'e tepki gösterdi. Ayrıca İrem Ay'ın kız kardeşi Dilan Ay, "Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim" paylaşımı yaparak adalet çağrısında bulundu.

Dilan Ay ayrıca şu paylaşımlarda bulundu:

"Kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık/sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan. Siz yaşattıklarınızdan utanın. Susmayacağız!"

"Bana günlerdir kardeşimin neden hesabını kapattığını soruyordunuz. Cevabını şimdi vereyim; kendine gelmeye çalışıyordu. Artık eski eşi olan Berkay Saner tarafından uğradığı tüm fiziksel ve psikolojik şiddetin hesabını soracağız."

dfdf

"Zamanında annemi boğarak öldüren katili de paylaşmaya utanmıştım. Sanki benim bir ayıbım varmış gibi. Artık hiçbir şeyden korkmuyorum. İnceldiği yerden kopsun. Annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim. Herkes bunu böyle bilsin."

sfsefsdfds

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İletişim Başkanı Altun duyurdu... "Putin'i ülkemizde ağırlayacağız"İletişim Başkanı Altun duyurdu... "Putin'i ülkemizde ağırlayacağız"
Bilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildiBilim Kurulu sonrası ilaçlı tedavi için tarih verildi
Her biri ölüm saçıyor! İşte en zararlılarıHer biri ölüm saçıyor! İşte en zararlıları
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 14 yorum
kim bunlar yahu
Kadına uzanan eller kesilsin
Şiddette değil bu başka bir şey kadını teşhir etmek bununla da övünmek !

En Çok Okunan Haberler

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Bir yiyeceği hayatınızdan çıkarın! Değişime inanamayacaksınız

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Kredi müjdesi geldi! Kentsel dönüşümde yeni dönem! Faiz oranı değişti… İşte o bankalar…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Aşırı soğuklar geri geliyor! ‘Kutup Girdabı’ uyarısı korkuttu…

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Hakimin sözleri acılı babayı kahretti! ‘Kalbim paramparça oldu’

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Altın ve dolar yatırımcıları dikkat! Yılın ilk enflasyon rakamı bugün açıklanıyor...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

Son dakika: Fenomen isim Dilan Ay’ın kardeşi İrem Ay gözyaşları içinde anlattı! Berkay Saner önce işkence yaptı sonra...

İlginizi Çekebilir

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Siz bu hataya düşmeyin! Tedbirinizi hemen alın

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Herkes onu merak ediyordu! 5 ay sonunda görüntülendi

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Türk profesörden çığır açan buluş! Literatüre bu isimle geçti

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Göğüs kısmı tek parçaydı! Ten rengi seçime yorum yağdı

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Su içmemenin sonuçlarını biliyor musunuz? Her biri korkunç

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Havuzda kadınların kalçalarına dokunduğu anları paylaştı! "Neye dokunurdun?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.