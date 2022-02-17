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  4. Son dakika: Feribotta korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

Son dakika: Feribotta korku dolu anlar! Her şey bir anda oldu

17.02.2022 20:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Almanya'yı "Ylenia" fırtınası vurdu. Ülkede etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan bir feribotun camları patladı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Son dakika... Almanya’nın kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası nedeniyle Elbe Nehri seyir halinde olan feribotun camları bomba gibi patladı.

Almanya’nın özellikle kuzeyinde etkili olan "Ylenia" fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. Ülkede birçok eyalette okullar tatil edilirken, bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

PATLAMA ANI KAYDEDİLDİ

Hamburg kentinde Elbe Nehri üzerinde seyir halinde olan feribotun camları fırtına nedeniyle oluşan dalgalar nedeniyle patladı. Camların patlaması sonucu feribotta bulunan yolcular panikle kaçışırken, yaşanan olayın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

FERİBOT SEFERLERİ ASKIYA ALINDI

Yetkililer, kazadan yolcuların yara almadan kurtulduğu ve feribotta da ağır hasar oluştuğu ifade edildi. Feribotun camlarının basınca neden dayanamadığı konusunda soruşturma başlatılırken, feribot seferleri de askıya alındı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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