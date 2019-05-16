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Son dakika FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2019 11:27 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü jandarma ekiplerince yakalandı.

Son dakika FETÖ firarisi eski emniyet müdürü yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan eski 2. sınıf emniyet müdürü N.K, Serdivan Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından devriye görevi sırasında gözaltına aldı.

N.K'nın 2010-2014 yıllarında Sakarya Emniyet Müdürlüğü emrinde çalıştığı ve 2014-2016 yıllarında da Şanlıurfa Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Öte yandan N.K'nın geçen yıl Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç edildiği öğrenildi.

N.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya gönderildi.

(AA)

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sakarya FETÖ gözaltı

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