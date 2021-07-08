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Son Dakika: FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı

08.07.2021 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtirafçı olduktan sonra serbest bırakılan Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy gözaltına alındı.

Son Dakika: FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre Eski Kara Kuvvetleri İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy, tekrar gözaltına alındı.

"İFADESİNDEN VAZGEÇTİ"

Açıklamada, "Atasoy’un başka sanıkların yargılanmasına esas olarak tanık sıfatıyla dinlendiği Çanakkale ve Ankara ağır ceza mahkemelerindeki beyanlarında etkin pişmanlıkta bulunarak verdiği ifadelerinden vazgeçtiğini belirtmesi üzerine yargılanmakta olduğu Ankara 32.Ağır Ceza Mahkemesince ‘kaçabileceği veya kaçma girişiminde bulunabileceğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu’ gerekçesiyle, Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesi kapsamında çıkarılan yakalama emrine istinaden yakalandı" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
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