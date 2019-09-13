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Son dakika! FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 08:07 | Son Güncelleme

Adana merkezli 13 ilde askeri mahrem yapılanmaya yönelik 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmenin de aralarında olduğu 23 zanlının yakalanması için şafak vakti operasyon yapıldı.

Son dakika! FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Adana merkezli operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü silahlı terör örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana merkezli 13 ilde şafak vakti eş zamanlı operasyon başlattı.

Yapılan operasyonlarda 1 aktif yüzbaşı, 1 aktif teğmen 16 aktif askerin aralarında olduğu 23 şahsın yakalanması için polisler 13 ilde tek tek adreslere girdi.

Polis çok sayıda zanlıyı gözaltına alıp sağlık kontrolünden geçirmek üzere adli tıp birimine getirdi. Zanlılar daha sonrada sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Zanlıların FETÖ'nün askeri mahrem yapılanması kapsamında ankesörle telefonlarla ardışık arandıkları öne sürüldü.

(İHA)

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adana FETÖ yüzbaşı operasyon gözaltı

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