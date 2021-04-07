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  4. Son Dakika: FETÖ'nün darbeci komutanları için karar belli oldu! Ceza yağdı

Son Dakika: FETÖ'nün darbeci komutanları için karar belli oldu! Ceza yağdı

07.04.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika: FETÖ'nün darbeci komutanları için karar belli oldu! Ceza yağdı

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Muhafız Alayı'ndan Genelkurmay Karargahı'na baskına giden ekibin başındaki eski binbaşı Fedakar Akça, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

TRT binasına yönelik işgali yöneten eski albay Muhammet Tanju Poshor, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

TRT'de darbe bildirisini zorla okutan eski yarbay Ümit Gençer, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin emniyetinden sorumlu Köşk Muhafız Komando Birliği'nin komutanı eski binbaşı Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı.

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fetö

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