Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ByLock yazışma içerikleri analiz çalışmaları sonucunda Dışişleri Bakanlığında aktif olarak çalışan bir görevlinin söz konusu programı kullandığı tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yaptıkları inceleme sonucunda örgütün Dışişleri Bakanlığı "mahrem imamı" E.Ş. tarafından kurulan "Pazarlamacılar" adı altında bir ByLock grubunun varlığı belirlendi.

Elde edilen bilgilerin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile paylaşılmasının ardından Bakanlıktan gelen bilgilerle söz konusu gruptaki diğer FETÖ üyelerinin kimlikleri de tek tek tespit edildi.

Kimliği tespit edilen şüpheliler arasında Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Riyad, Berlin ve Paris büyükelçiliklerinde görev yapanlarla önceki dönemlerde Avrupa'daki büyükelçiliklerde çalışan, daha sonra görevine Ankara'da devam eden kişilerin de olduğu belirlendi.

Öte yandan, zanlılar arasında ByLock grubundaki herkesle irtibatı olan ve Almanya'da yaşadığı belirlenen çift uyruklu (Türk ve Alman) kişi de tespit edildi. Söz konusu kişinin örgütün Avrupa sorumlusu olduğunun düşünüldüğü belirtildi.