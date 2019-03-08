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Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 09:44 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün emniyet istihbarattaki mahrem mühendis yapılanması soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında ise 20 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon! Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanması ile ilgili soruşturmada, örgütün Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı sivil mahrem mühendis yapılanması içerisinde bulunan 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Açıklamada Ankara, İstanbul, Manisa, Muğla ve Sakarya'da gözaltı kararı verilen şüphelilerden 5'inin gözaltına alındığı kaydedildi.

DENİZ KUVVETLERİ'NDE FETÖ OPERASYONU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, askerlere bağlantı sağlayan 20 mahrem imam için gözaltı kararı verildi.

(AA)

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Ankara FETÖ soruşturma

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