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Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 10:07 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında yakalama kararı verildi, 9 ildeki operasyonlarla 21'i gözaltına alındı. Konya'daki FETÖ operasyonunda ise 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son dakika! FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada örgütün TSK içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik ardışık aramalarda tespit edilen 3’ü ihraç askeri öğrenci, 2'si emekli, diğerleri ise Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığında görevli 30 asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmir merkezli Ankara, Mersin, Aydın, Muğla, Manisa, Siirt, Konya ve Sivas'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Firari zanlıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

KONYA'DA OPERASYON

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 23 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. (Ajanslar)

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ TSK operasyon

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AKP lilerin boy boy resimleri var bu fetö dedikleri hocalarıyla ama nedense bir tane bile tutuklanan yok.
buyuk israilin kurulması için duzeli ordu dagıtılması lazım. mevcutlar bu görevi yerine getiriyorlar
az da meclise bi bakın yahu yeter askeri memuru polisi didiklediğiniz. nerde piyon varsa alın aga babalar dışarıda gezsin.
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