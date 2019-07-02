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Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 08:19 | Son Güncelleme

Ajanslara düşen son dakika haberine göre İzmir merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, aralarında 28'i muvazzaf olan 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Öte yandan Konya merkezli 25 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında ise aralarında muvazzafların da bulunduğu 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının TSK'deki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına sızan FETÖ mensuplarının TSK yapılanmasında faaliyet gösterdikleri ve "mahrem imamlarca" ankesör ya da büfe telefonlarından arandıkları belirlenen, aralarında aktif görevdeki 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 18 astsubay ve 5 uzman çavuş ile meslekten ihraç edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 4 astsubay, 2 emekli astsubay, sözleşmesi feshedilen 1 astsubay, 1 emekli uzman çavuş ve askeri okuldan ilişiği kesilen 4 öğrenci olmak üzere 42 şüphelinin yakalanması için gözaltı kararı çıkartıldı.

GÖZALTILAR BAŞLADI

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlıların yakalanması için bu sabah İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Balıkesir, Kütahya, Mardin, Yalova, Çorum, Muğla, Amasya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Mersin, Eskişehir, Hatay ve Van'da operasyon başlattı.

25 İLDE OPERASYON: 40 GÖZALTI KARARI

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmalarında daha önce gözaltına alınan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı ileri sürülen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 40 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Karar üzerine bu sabah Konya merkezli 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin gözaltına alınması için operasyonun sürdüğü belirtildi.

(AA/DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Siyasi ayağı ne zaman başlıyor bu operasyonların.
Ben bu FETÖ olayının artık iyice sulandırıldığını düşünüyorum. FETÖ kullanılarak muhalifleri toplayıp işlerinden ediyorlar. Ama gerçek FETÖ cüler ile yol arkadaşları devletin en üst kademelerinde ballı maaşlar ile işe yerleştiriliyor.Bu işin suyu çıktı,ciddiyeti kalmadı......
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