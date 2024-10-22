SON DAKİKA | 'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 'FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Antidemokratik güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. FETÖ'cü alçaklara Aziz Milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilerin hainlerin gözünü kan ve nefret bürümüşlerin tekmilini birden bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılanlardan olmadık. Milletimizin çizdiği rotadan bir an olsun sapmadık, ayrılmadık. Bu zorlu mücadele özellikle zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından daha ömrünün baharındayken kalleşçe şehit edilen gençlerimiz oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın vefatları da erkendi, zamansızdı, yüreklerimize kor bir ateş saldı. Rabbim hepsine rahmet eylesin.

Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

"SONU İNSAN KILIKLI İBLİSLER GİBİ ONURSUZ BİR ÖLÜM OLMUŞTUR"

Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen maalesef emrinde oldukları ağa babalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyada işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler. Ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacak.

15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan bütün kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş,gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür.

Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin veya şahsi hesabın içerisine girenleri bu millet asla affetmez.

Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3,5 yıllık süreyi, ülkemiz ve milletimiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız.

Temennimiz, siyasette yeni ve temiz bir sayfanın açılmasıdır. Milletimizin siyasi aktörlerden beklentisi de bu yöndedir. Eski Türkiye'nin kifayetsiz siyasetçilerinin bu iklimi parçalamasına müsaade etmemeliyiz. Gerilim ve sokak siyaseti, sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. İktidar-muhalefet fark etmeksizin hepimizin, ülkeye faydası dokunmayan tartışmalara, çekişmelere, kayıkçı kavgalarına prim vermemesi önemlidir. Doğru bulmadığımız hususları elbette eleştireceğiz, bize güvenenlerin hak ve hukukunu elbette savunacağız.

Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür, siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağır başlı davranmaya teşvik etmektedir. İsrail'in Gazze'de yaktığı şimdi de Lübnan'a taşıdığı yangın günbegün sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.

İstiklal Marşımızla sorunu olanlara ve demokrasimizin altını oyanlara eyvallah demeyiz. Şiddeti övenlere, şiddeti hak arama yolu görenlere müsamaha edemeyiz.

Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.

Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz.