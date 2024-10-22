HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | 'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 'FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

SON DAKİKA | 'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 'FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
22.10.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan "Devlet olarak FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı. Erdoğan "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" dedi.

SON DAKİKA | 'Sonu iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur' Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama 'FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Antidemokratik güç odaklarına hiçbir zaman baş eğmedik. FETÖ'cü alçaklara Aziz Milletimizle sırt sırta vererek hadlerini bildirdik. Darbecilerin hainlerin gözünü kan ve nefret bürümüşlerin tekmilini birden bozguna uğrattık. Zaferlerimizle birlikte tevazumuzu da büyüttük. Kibre kapılanlardan olmadık. Milletimizin çizdiği rotadan bir an olsun sapmadık, ayrılmadık. Bu zorlu mücadele özellikle zorlu mücadele boyunca kendimiz bedel ödesek dahi millete bedel ödettirmedik. Teröristler tarafından daha ömrünün baharındayken kalleşçe şehit edilen gençlerimiz oldu. Her ölüm gibi bu arkadaşlarımızın vefatları da erkendi, zamansızdı, yüreklerimize kor bir ateş saldı. Rabbim hepsine rahmet eylesin.

Türkiye'ye hizmet yolculuğumuzu sürdüreceğiz.

"SONU İNSAN KILIKLI İBLİSLER GİBİ ONURSUZ BİR ÖLÜM OLMUŞTUR"

Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur.

Bu hainler tüm uğraşlarımıza rağmen maalesef emrinde oldukları ağa babalarının eteğine yapışarak Türk adaletinden kaçmayı başardılar. Bu dünyada işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler. Ama ilahi adaletten kaçamayacaklardır. Allah'ın cezalandırması çetindir. Rabbimiz bu ülkeye ve bu millete yaptığı kötülüklerin hesabını bu hainlerden tek tek soracaktır. Biz de FETÖ tamamen tasfiye oluncaya kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimizin tüm kurumlarının nefesi ister yurt içinde ister dünyanın en ücra köşesinde olsun FETÖ'cü sırtlan sürüsünün ensesinde muhakkak olacak.

15 Temmuz gecesi istiklal ve istikbalimiz uğrunda şehit olan bütün kahramanları rahmetle, minnetle yad ediyorum. Baş hainin ölümüyle şehit ailelerimizin yüreği biraz soğumuş,gazilerimiz biraz teselli bulmuş, Türkiye'ye ihanet edenlerin akıbetinin ne olacağı görülmüştür.

Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin veya şahsi hesabın içerisine girenleri bu millet asla affetmez.

Sandığın ufukta görünmediği önümüzdeki 3,5 yıllık süreyi, ülkemiz ve milletimiz açısından bir icraat seferberliğine dönüştürmenin çabasındayız.

e2

Temennimiz, siyasette yeni ve temiz bir sayfanın açılmasıdır. Milletimizin siyasi aktörlerden beklentisi de bu yöndedir. Eski Türkiye'nin kifayetsiz siyasetçilerinin bu iklimi parçalamasına müsaade etmemeliyiz. Gerilim ve sokak siyaseti, sadece buna tevessül edenlere değil tüm ülkeye ve millete kaybettirecektir. İktidar-muhalefet fark etmeksizin hepimizin, ülkeye faydası dokunmayan tartışmalara, çekişmelere, kayıkçı kavgalarına prim vermemesi önemlidir. Doğru bulmadığımız hususları elbette eleştireceğiz, bize güvenenlerin hak ve hukukunu elbette savunacağız.

Coğrafyamızın içinde bulunduğu tehlikeli konjonktür, siyasetçiler olarak hepimizi daha sorumlu ve ağır başlı davranmaya teşvik etmektedir. İsrail'in Gazze'de yaktığı şimdi de Lübnan'a taşıdığı yangın günbegün sınırlarımıza yaklaşırken iç cephemizi kuvvetlendirmeye çalışıyoruz.

İstiklal Marşımızla sorunu olanlara ve demokrasimizin altını oyanlara eyvallah demeyiz. Şiddeti övenlere, şiddeti hak arama yolu görenlere müsamaha edemeyiz.

Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz.

Türkiye'nin geleceğinde teröre ve terörün karanlık gölgesine yer olmadığını herkesin idrak etmesini bekliyoruz.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika
En Çok Okunan Haberler
Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Hain Gülen'in nereye gömüleceği belli oldu! Mezar yerinde bile fırsatçılıklarını konuşturdular

Sesi titredi, boğazı düğümlendi: Bu ülkenin bize adalet borcu var!

Sesi titredi, boğazı düğümlendi: Bu ülkenin bize adalet borcu var!

Aziz Yıldırım sonunda patladı: Amacın ne?

Aziz Yıldırım sonunda patladı: Amacın ne?

Ambulans çetesi böyle ölüme götürdü! İşin içinde yine o hastane var! Korkunç '20 km' detayı

Ambulans çetesi böyle ölüme götürdü! İşin içinde yine o hastane var! Korkunç '20 km' detayı

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

Bahçeli 'Öcalan' çıkışıyla siyaset gündemini değiştirdi! Peş peşe tepkiler geliyor: Allah böyle siyaseti kahretsin

DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt: ‘Bu kadarını beklemiyorduk’

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Stanley, Merrell, Philips ve daha pek çok markanın fırsat ürünleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.