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  4. SON DAKİKA | FETÖ'ye bir darbe daha! Peş peşe operasyon haberleri geliyor: Çok sayıda gözaltı kararı var

SON DAKİKA | FETÖ'ye bir darbe daha! Peş peşe operasyon haberleri geliyor: Çok sayıda gözaltı kararı var

11.01.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre FETÖ'ye yönelik operasyon haberleri peş peşe geldi. İzmir merkezli 40 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 133'ü yakalandı. Öte yandan FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada da 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA | FETÖ'ye bir darbe daha! Peş peşe operasyon haberleri geliyor: Çok sayıda gözaltı kararı var

Son dakika: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının Milli Savunma Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı İzmir Bölge Başkanlığı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile sağladığı koordinasyon, veri karşılaştırılmasına dayalı işlemler neticesinde tespiti yapılan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

185 ŞÜPHELİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Çalışma kapsamında 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde, 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığına ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüphelinin yakalanmasına kararı verildi.

133'Ü YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığınca İzmir ve 40 farklı ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 113'ü yakalandı.

Şüphelilerin haklarında başta Yargıtay 16. Ceza Dairesinin açıkça delil kabul ettiği tesadüfle açıklanmayacak şekilde, örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubiyetlerine dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi başkaca deliller bulunduğu belirtildi.

Öte yandan, FETÖ'nün sözde TSK Yapılanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığınca Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Dairesi Başkanlığı nezdinde kurulan ankesörlü/ kontörlü veri havuzu kullanılmak suretiyle yürütülen planlı soruşturmalar dizisi kapsamında 19 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar düzenlenen 23 ayrı operasyon sonucu 3 bin 450 şüpheli hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildiği, yakalanan ve gözaltına alınan şüphelilerden 1525'inin tutuklandığı, 500 şüphelinin ise faydalı itirafçı olduğu değerlendirildiğinden kolluk biriminden serbest bırakıldığı bildirildi.

Diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ANKARA'DA DA DÜĞMEYE BASILDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün, FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında oldukları tespit edilen, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 26 ilde operasyonları devam ediyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne bitmez oparesyonlar. Eski ortaklariyle ne bitmez bir ilişkileri varmiş. Adalet ve hukuk ne hallare düşürüldü?kimsenin guveni ve inancı kalmamiş.
bu kadar ayrılamayan bu kadar birbirine saldıran başka 2 zümre yoktur
vay arkadaş ne yapılanmaymış böyle temizle temizle bitiremediniz,zamanında söylenenlere kulak asıp bunlara taviz vermeseydiniz bu hallere düşmeyecektik

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