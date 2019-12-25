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Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:28 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre FETÖ'nün sivil ve askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen peş peşe operasyonlar kapsamında 131 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 5’i (merkez, Havelsan, uzay, savunma sanayi ve bilişim birimlerinde) aktif görevde olmak üzere 19 personel hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

36 ASKERİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespiti üzerine örgüt ile bağı tespit edilen 1’i teğmen olmak üzere 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin örgütle bağı tespit edildi. Bu kapsamda 1’i ihraç edilmiş, 6’sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış hava pilot üsteğmen ile 4’ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2’si aktif subay, 5’i ihraç askeri personel ile 4 sivil imam olmak üzere toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 12 ilde yürütülen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

2013'TEKİ SINAV SORULARININ SIZDIRILMASIYLA İLGİLİ OPERASYON

2013 yılında yapılan İdari Yargı Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde organize bir şekilde sınav sorularına erişerek örgüt tarafından oluşturulmuş olan hakim-savcı çalışma evlerinde bulunan mensuplarına dağıttığı tespit edildi. Bu kapsamda sınav sorularını alarak sınavı kazandığı anlaşılan ve ihraç edilmiş olan 2’si askeri hakim olmak üzere 3’ü hakim, 6’sı hakim adayı toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

Örgüte yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen tamamı ihraç edilmiş 26 kamu görevlisi hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 8 şüpheli yakalandı.

Örgütün kriptolu haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında da Ankara'da gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 3'ü yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İHA


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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Hava Kuvvetleri Jandarma TÜBİTAK

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
mantar gibi yakaladıkça çuğalıyor
e alınan kararlar var suç teşkil etmeyen hususlara yeniden operasyon yapılıyor ne iş?
Siyasi yapılanmasına operasyon bekliyoruz. Siyasi yapılanmaya operasyon yapamıyorsanız, bu yaptıklarınızın hepsine "muhalefeti sindirme hareketi, göstermelik operasyon, tarikatların birbirine karşı operasyonları" deme hakkım var.
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