Son dakika: FETÖ'ye peş peşe operasyonlar! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün 6 farklı operasyon gerçekleştirdi.

FETÖ'NÜN TÜBİTAK YAPILANMASINA OPERASYON



Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik olarak FETÖ'nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Bu kapsamda örgüt ile irtibatı tespit edilen 5’i (merkez, Havelsan, uzay, savunma sanayi ve bilişim birimlerinde) aktif görevde olmak üzere 19 personel hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

36 ASKERİ PERSONEL HAKKINDA GÖZALTI



Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil imamlar arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiklerinin tespiti üzerine örgüt ile bağı tespit edilen 1’i teğmen olmak üzere 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara ise devam ediliyor.