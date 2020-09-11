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Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 08:48 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY’nin avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 48'i avukat 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 17 ilde ise FETÖ'nün TSK yapılanmasında oldukları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 13'ü sivil 44 kişiden 22’si yakalandı.

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün avukatlık yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; itirafçı beyanları, iletişimin dinlenmesi, teknik takip ve elde edilen diğer deliller sonucunda örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu belirlenen 48 avukat, 7 stajyer avukat, 3 ihraç hakim, 1 ihraç hakim adayı ile 1 hukuk fakültesi mezunu toplam 60 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra haklarında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği-yöneticiliği suçlarından işlem yapılan örgüt mensuplarının soruşturma ve kovuşturma işlemlerini örgütsel talimatla ve saikle takip ederek avukatlık faaliyeti görüntüsü altında bu soruşturmaları/kovuşturmaları örgüt lehine yönlendirmek suretiyle örgütsel faaliyetlere katıldığı belirlendi. Örgüt içinde avukatlık yapılanması oluşturduğu saptanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İSTANBUL MERKEZLİ 17 İLDE OPERSAYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli mesajlaşma programı ByLock'u kullananların da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 17 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 13'ü sivil mahrem imam 31'i askeri personel ve öğrenci toplam 44 kişiden 22'sini yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 22 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

(DHA/AA)

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