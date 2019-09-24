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Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 07:46 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. Ayrıca FETÖ'nün 2011'deki Polislikten Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı sorularını sızdırması soruşturmasında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Son gelen habere göre de Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 7'si muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir, İstanbul, Sivas, Adana, Ordu, Aydın, Nevşehir, Kahramanmaraş, Mersin, Karaman ve Manisa'da operasyon düzenlendi. Polisin bu sabah eş zamanlı yaptığı baskınlarında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullandıkları tespit edilen 14 kişi, 2011 yılında yapılan 'polis memurluğundan komiser yardımcılığına yükselme' sınavında usulsüzlük yaptıkları belirtilen 16 kişi ve örgüt liderinin çağrısı üzerine Bank Asya'ya para yatırdığı öne sürülen 16 kişi gözaltına alındı.

Toplam 46 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

(DHA/AA)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Bu Devletten Maaş alıp, ABD'ye itlik yapanlara nefes aldırmayın
birde şu hırsızlar için bi operasyon yapsa savcılarımız
Korkuyu diri tutmak derler buna. Yazık çok yazık.
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