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Son Dakika: Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

02.07.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in amcasının torunu olan ve örgüt içerisinde sözde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtilen Munise Gülen (28), İzmir'in Karabağlar ilçesinde yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Son Dakika: Fetullah Gülen'in akrabası Munise Gülen yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde sözde 'Bölge talebe mesulü' olarak örgütsel faaliyet yürüttüğü iddia edilen Fetullah Gülen'in amcası Seyfeddin Gülen'in torunu Munise Gülen'in, Karabağlar ilçesi Yaşar Kemal Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığını tespit etti. İstihbarat ve TEM Şube ekiplerinin yaptığı operasyonla Munise Gülen, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen Munise Gülen, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fetullah Gülen
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