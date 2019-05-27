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Son dakika Fikirtepe'de yangın! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 06:51 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Fikirtepe'de bir binada yangın çıktı, olay yerinde yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sev edildi. İlk belirlemelere göre yangından iki kişi hayatını kaybederken yaralıların olduğu belirtildi.

Fikirtepe Mahallesinde kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın yandaki üç binaya sirayet etti. Yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi ölürken, yaralıların olduğu belirtildi.

DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olay, saat 06.30 sularında Fikirtepe Mahallesi Özbey Caddesi üzerinde bulunan bir metruk binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, metruk binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, çoğunluğu Afgan uyruklu vatandaşların kaldığı binaya ardından 5 ve 3 katlı iki banın çatısına sirayet etti. bir anda üç binayı saran yangından çıkan dumanlar gökyüzünü kapladı.

FIKIRTEPE

Yangını fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine Kadıköy, Ünalan, Üsküdar ve Maltepe’den çok sayıda itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçerde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi.

YANGIN 2

İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralıların durumu ve net sayısına ilişkin henüz bilgi verilmezken olay yerindeki inceleme sürüyor.

(DHA-İHA)

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