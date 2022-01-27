Son Dakika: Fikret Orman'dan Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması! "Saldırı öncesi yanındaydım"

Son dakika haberine göre Beşiktaş eski yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği olay dün gece Bakırköy'ün Yeşilköy Mahallesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cümbüş Sokakta bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na kimliği belirsiz kişi ya da kişiler silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonrası ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eski başkan Fikret Orman döneminde yaklaşık 1 yıl Beşiktaş Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapmıştı.

FİKRET ORMAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, 'Kardeşim' dediği Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili Skorer'e açıklamalarda bulundu.

'KARDEŞİMİ KAYBETTİM'

Beşiktaş eski Başkanı Fikret Orman; 'Kardeşimi kaybettim! Benim çok sevdiğim bir insandı. Kardeşim gibiydi. Hala olayın şokundayım. Çok üzgünüm.' ifadelerini kullandı.

'BEN 18.00'DE YANINA GİTTİM'

Orman ayrıca, 'Saldırı gece yarısı 00:00'da gerçekleşmiş. Ben saat 18:00'de yanına gittim, 20:00'de oradan ayrıldım. Öncesinde beni aradı, ABD'ye gitmeden önce 'gel bir yemek yiyelim' dedi. Ben de o yüzden gitmiştim. Kızım beklediği için yemekten erken ayrıldım. Sonra gece haberi duydum, inanamadım. Allah ailesine, sevdiklerine sabır versin. Tüm Beşiktaşlıların başı sağ olsun.' açıklamalarında bulundu.



