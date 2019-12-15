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Son dakika! Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

DÜNYA HABERLERİ  | 15.12.2019 09:31 | Son Güncelleme

Filipinler’de Ricther ölçeğine göre 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgeden depremin ardından fotoğraflar da servis edildi.

Son dakika! Filipinler'de 6.9 büyüklüğünde deprem

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu Filipinler'de merkez üssü New Baclayon kentinin 2 kilometre kuzeyi olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Filipinler’in Güney Cotabato bölgesinde yerel saatle 14.11’de, 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, halkın büyük panik yaşadığı ve sokaklara çıktığı belirtildi.

BÖLGEDEN FOTOĞRAFLAR

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Filipinler deprem

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