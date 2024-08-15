SON DAKİKA: Tarihi anlar... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'de konuşma yapıyor! 'Ülkemde soykırım var'

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'na hitap etmek için Türkiye'ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile dün akşam saatlerinde bir araya gelmişti. Abbas'ın Türkiye ziyareti kapsamında bugün TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesi planlandı. Mahmut Abbad, mecliste açıklamalarda bulunuyor.

MAHMUD ABBAS TBMM'DE KONUŞUYOR

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu'na hitap ediyor. Abbas'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, TBMM'nin saygıdeğer parlementerleri Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Sizlere mübarek Filistin'den büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geliyorum. Halkım uluslararası adaletten yoksun olarak toprak, vatan ve kutsallarına sarılarak işgalci İsrail'in suçlarına karşı büyük bir mücadele yürütmektedir. Ve Allah'ın bir gün bu mücadeleyi zafer ve özgürlükle sonuçlandıracağına inanmaktayız.

Sizleri çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler ve beyefendiler için sizi Fatiha okumaya davet ediyorum.

Allah aşkına soruyorum. Her gün işgalci İsrail devletinin Gazze'de bulunan ve özellikle de birkaç gün önce de 100 den fazla şehidin verildiği sığınma kamplarına yaptığı saldırılara uluslararası kamuoyu nasıl sessiz kalabiliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanımızda duruşunu takdir ediyoruz. Kendisini kutluyoruz. Kardeş Türk halkını tebrik ediyorum, kutluyorum.

"7 EKİM'DEN BU YANA 40 BİN KİŞİ ŞEHİT EDİLDİ"

40 bin Filistinli kadın çocuk şehit edildi. 10 bin kayıp var. buna rağmen bizler dik durmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda Mısır ve Ürdün'ün tutumunu takdir ile karşılıyoruz. bu tutumlar bizimle örtüşmekte. Tüm platformlarda da destekliyoruz. Geçmişte de söyledik, Gazze Filistin devletinin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz. Gazze'siz bir Filistin devleti de olamaz. halkımız kırılmayacak ve teslim olmayacak. Biz Gazze'nin tekrar imarını gerçekleştireceğiz. Yüzde 70'inden fazlası yıkılsa da yapacağız. Ümmetin desteği ile başkenti doğu Kudüs olan devletimizi yapacağız. Bu ne pahasına olursa olsun. Ne kadar zaman alırsa alsın yapacağız. Katiller savaş suçlarından dolayı kurtulamayacak. Bu suçlar da böyle zaman aşımı ile düşmez. bunlar şüphesiz hesaba çekilecek. Uluslararası kuruluşlarla devam edeceğiz.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki sizlerin de kalbinde özel yere sahip. Bu konuda ödün vermemiz söz konusu değil. Kudüs'ün Türk halkının kalbindeki konumu biliyoruz. Kudüs ilk kıblemiz, Mescidi Aksa ilk kıblemiz. Sizin ve bizim için kırmızı çizgidir Kudüs.

Filistin'in biz zerresini gözden çıkaran ne bizden ne de sizdendir. Burası bizlere dinin ve tarihin emanetidir.

İnsanlık düşmanlığa karşı dik duruş gösteriyor. Böyle bir durumda İsrail'in yaptığı işkencelere karşı, aç bırakma politikalarına kaşı uluslararası kuruluşlar sessiz kalamaz. Bir an önce durdurulmaları için reaksiyon göstermeliler.

"10 BİN KADIN VE ERKEK İSRAİL'DE TUTSAK"

10 bin kadın ve erkek İsrail'de tutsak tutulmakta. Bizler ülkemizin birliği için samimi şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Kendi aramızdaki görüşmeler devam ediyor. Uzlaşıyı ne kadar hızlı tesis edersek zafere de o kadar hızlı ulaşırız. Zafere ulaşmanın en güçlü yolu ulusal birliktir.

Dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz, bu erdemli sonuca ulaşmak için. Bizler ulusal uzlaşıyı gerçekleştirmedikçe kafamızın rahat etmesi mümkün değil. Ne kadar güzel parlamento başkanı ve farklı partilerden yardımcısı var. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, Gazze'ye on binlerce ton yardım gönderdi.

ABBAS'TAN İSRAİL'E: KATİLLER KURTULAMAYACAK!

Katiller ve savaş suçluları işledikleri suçlardan dolayı kurtulamayacaklar! Bunlar hesaba çekilecek. Bizim ülkemizde soykırım var!

KURTULMUŞ'TAN AÇILIŞ KONUŞMASI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Özel Oturumu'nun açılışında açıklamalarda bulundu.

Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

"TBMM'de dört kez bu konuda kararlılık ortaya konulmuştur. Filistin'de yaşanan katliam, savaş suçları ve insanlıkdışı uygulamalar nefretle lanetlenmiştir. Gazze halkının yanında yer alışımız tüm dünya kamuoyuna teyiden ifade edilmiştir.

Filistin topraklarında her türlü zulme uğrayan, hayattan koparılan ama mücadeleden vazgeçmeyen direnen bütün büyük mücahitleri saygıyla anıyorum.

Gazze şehitlerinin hepsini saygıyla yad ediyoruz. İsmail Haniye Filistin'in tarihine seçilmiş ilk başbakan olarak geçti.

Şehitler ölümsüzdür. Haniye'nin şehadetinden sonra Doha'da yapılan cenaze törenine Türkiye en üst düzeyde katılan ülke oldu.

Uluslararası Adalet Divan'ının açtığı davayla birlikte inanıyoruz ki Filistin için yeni dönemin başlangıcıdır."

ERDOĞAN İLE ABBAS GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, TBMM Genel Kurulu’na hitap etmek için Türkiye’ye gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesi sona erdi. Görüşme sonrası İletişim Başkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Görüşmede İsrail’in Filistin topraklarında gerçekleştirdiği katliamlar, kalıcı ateşkes ve barış için atılması gereken adımlar ile güncel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Türkiye’nin Filistin’in haklı davasına destek vermeyi sürdüreceğini, İsrail’in durdurulması ve uluslararası kamuoyunun İsrail’e yönelik baskılarını artırması için çalışmaya devam edeceğini ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de aralarında bebeklerin de bulunduğu sivilleri katletmeye, masum Filistinlileri yerlerinden etmeye, okulları, hastaneleri, sivillerin sığındığı alanları vurmaya, insanları açlığa ve susuzluğa mahkum etmeye devam ettiğini, bazı Batılı ülkelerin tüm bunlara sessiz kalmasının ve İsrail’e yardıma devam etmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de acil ateşkesin sağlanması ve Filistinlilere insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için İslam dünyası başta olmak üzere bütün ülkelerin gayretlerini artırması gerektiğini ifade etti.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır