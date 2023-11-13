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Son dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındı

13.11.2023 11:54 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın ülkesindeki Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki gösterirken polisin müdahalelerini övdü. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca bazı pankartları da sert sözlerle eleştiren Braverman kısa süre sonra görevden alındı.

Son dakika | Filistin'e destek yürüyüşlerine tepki göstermişti! İngiltere İçişleri Bakanı Braverman o sözleri sonrası görevden alındı

Son dakika haberi: İsrail-Hamas çatışması nedeniyle dünyanın birçok noktasında destek gösterileri sürüyor. İngiltere'de Filistin'e destek yürüyüşleri kriz yarattı. İçişleri Bakanı Braverman "Bu böyle devam edemez" deyince tartışmaların fitilini ateşledi.

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Braverman, X hesabından yaptığı paylaşımda, Londra'da dün düzenlenen Filistin'le dayanışma yürüyüşü ve aşırı sağcıların Ateşkes Günü kapsamında gerçekleştirdiği eylemlerde Londra polisinin gösterdiği performansı övdü.

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Yaşanan şiddet olaylarında bazı polislerin yaralandığını kaydeden Braverman, yürüyüşte sergilenen bazı pankartları ve sloganları "hastalıklı, tahrik edici ve bazen suç niteliği taşıyan" şeklinde yorumladı.

Braverman, "Antisemitizmle ırkçılığın her türlüsü ve terörizme bu kadar değer verilmesi son derece rahatsız edici. Bu böyle devam edemez." ifadelerini kullandı.

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Her hafta düzenlenen eylemler nedeniyle, "Londra sokakları nefret, şiddet ve antisemitizmle kirleniyor." ifadelerine yer veren Braverman, kentteki Yahudi toplumunun da tehdit altında hissettiğini belirtti.

GÖREVDEN ALINDI

Bu sözler ülke gündemine damgasını vururken flaş bir gelişme yaşandı. Braverman'ın görevden alındığı haberi geldi.

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(AA)

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