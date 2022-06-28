Son dakika! Filiz Akın, Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası açıklama yaptı: Haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum

Son dakika... Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol alan usta isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cüneyt Arkın ile Oyun Bitti, Küçük Sevgilim, Acı Hayat, Seni Sevmek Kaderim, Lekeli Melek gibi yapımlarda birlikte rol alan Filiz Akın sosyal medyadan ölüm haberi sonrası bir paylaşım yaptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi eski dostu Filiz Akın'ı da yıktı.

Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın açıklamasında şunları yazdı:

"Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak, istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hâlâ haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki… Hani klasik bir tanımlama vardır: O bizim Malkoçoğlu’muz, Kara Murat'ımız, Battal Gazi'miz, Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan… En kısa haliyle o bizim Cüneyt Arkın’ımız'dı… En kısa haliyle o bizim 'Cüneyt Arkın’ımız'dı. Biraz kendime gelince devam ederim…"





