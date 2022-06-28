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Son dakika! Filiz Akın, Cüneyt Arkın'ın ölümü sonrası açıklama yaptı: Haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum

28.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cüneyt Arkın ile Küçük Sevgilim, Acı Hayat, Seni Sevmek Kaderim gibi pek çok efsane yapımda birlikte rol alan Filiz Akın usta oyuncunun ölüm haberi sonrası yıkıldı. Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası "Haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum" dedim.

Son dakika... Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncası Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol alan usta isim Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Cüneyt Arkın ile Oyun Bitti, Küçük Sevgilim, Acı Hayat, Seni Sevmek Kaderim, Lekeli Melek gibi yapımlarda birlikte rol alan Filiz Akın sosyal medyadan ölüm haberi sonrası bir paylaşım yaptı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi eski dostu Filiz Akın'ı da yıktı.

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Son dönemlerde sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Filiz Akın açıklamasında şunları yazdı:

Ekran Alıntısı

"Sanki içime doğmuş da acı haberi duymak, istemiyormuşum gibi televizyonu açmamıştım bu sabah. Hâlâ haberin yarattığı şok etkisiyle konuşamıyorum. Telefonlarım çalıyor durmadan… Öyle üzgünüm ki… Hani klasik bir tanımlama vardır: O bizim Malkoçoğlu’muz, Kara Murat'ımız, Battal Gazi'miz, Dünyayı kurtaran cengaverimizdi falan filan… En kısa haliyle o bizim Cüneyt Arkın’ımız'dı… En kısa haliyle o bizim 'Cüneyt Arkın’ımız'dı. Biraz kendime gelince devam ederim…"

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Filiz Akın
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