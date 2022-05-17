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Son dakika: Finlandiya'da NATO oylaması! Parlamentodan geçti

17.05.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünya İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini konuşurken Finlandiya parlamentosunda üyelik oylaması yapıldı. Oylama sonucu üyelik için başvuru yapılması onaylandı.

Son dakika: Finlandiya'da NATO oylaması! Parlamentodan geçti

Son dakika haberi: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya geçtiğimiz günlerde NATO'ya üye olma kararı aldıklarını açıklamışlardı. Finlandiya'da üyelik başvurusu parlamentoda oylamaya sunuldu. Oylamada başvuru yapılması 8'e karşı 188 oyla onaylandı.

İSVEÇ'LE BERABER BAŞVURULMASI BEKLENİYOR

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Başbakanı Sanna Marin'in 12 Mayıs'ta "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine başvuru yapması gerektiği" açıklamasının ardından, hükümet teklifi parlamentoya götürdü.

Parlamentoda yapılan oylamada 188 milletvekili NATO üyeliğine "evet", 8 milletvekili "hayır" oyu kullandı.

Bu kararın ardından Finlandiya'nın yarın Brüksel'de NATO üyeliğine İsveç ile beraber başvurması bekleniyor.

Bu arada, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Türkiye ile NATO üyeliği için diplomatik müzakere çabalarının devam ettiğini söyledi.

Linde, konu hakkında fazla yorum yapmayacağını kaydetti.

İSVEÇ BAŞBAKANI ANDERSSON VE FİNLANDİYA CUMHURBAŞKANI NİİNİSTÖ ABD'YE GİDİYOR

Öte yandan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün 19 Mayıs'ta ABD'ye gideceği bildirildi.

İsveç hükümetinin açıklamasına göre, iki lider de Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile görüşecek.

(AA)

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