SON DAKİKA | İsveç'teki skandal sonrası Erdoğan rest çekmişti! Finlandiya'dan flaş 'NATO üyeliği' mesajı: Molaya ihtiyaç var

Son dakika haberi: İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO üyeliği görüşmeleri ve Türkiye-İsveç gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" diye konuştu.

Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

STOLTENBERG: SON DÜZLÜKTE ÇÖKMEMELİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de yeni bir açıklama geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer NATO üyesi ülkelerde önemli bir değer. Dolayısıyla bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı olamıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemeli." diye konuştu.

ERDOĞAN REST ÇEKMİŞTİ: DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki provokasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya gündemine damga vururken; İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, "Erdoğan hayır dedi" ifadelerini kullanırken "Türkiye uzmanı Paul Levin'in İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber" sözlerine yer vermişti.

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Haberde, Levin'in "Bir kişinin Kuran'ı yakması birçok Müslüman için son derece saldırgandır. İsveç zaten odakta ve birçok Türk muhtemelen Paludan'ın olayını bardağı taşıran son damla olarak gördü" sözleri de günmede getirildi.

İsveç'ten Svenska Dagbladet, İsveç'in NATO başvurusunda destek göremeyeceği belirtilirken Finlandiya'nın İsveç'ten bağımsız NATO'ya üye olabileceği belirtildi.

Reuters, Erdoğan'ın "Stockholm protestosunun ardından Türkiye'nin NATO hedefine destek beklemeyin" ifadelerini başlığına taşıdı. Protestoların Türkiye ile gerilimi artırdığı belirtildi.

Wall Street Journal ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'i NATO'ya girişini engellemekle tehdit ettiği yazıldı. Erdoğan'ın "Özgürlüklerden ve haklardan bahsediyorsanız, o zaman Müslümanların ve Türk halkının dini inancına saygı göstermelisiniz" sözlerine yer verildi.

BBC'deki haberde, Erdoğan'ın İsveç'e Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söylediği belirtildi.

"ERDOĞAN İSVEÇ'İ UYARDI"

Al Jazeera'da "Erdoğan İsveç'i NATO üyeliği konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.

Washington Post'ta yer alan haberde ise Erdoğan'ın İsveç'i uyardığı ve NATO'nun genişlemesi konusunda şüpheleri olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın tepkisini 'Paludan'ın gösterisine izin vermenin sonuçları' olarak değerlendirdi.