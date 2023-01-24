HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. SON DAKİKA | İsveç'teki skandal sonrası Erdoğan rest çekmişti! Finlandiya'dan flaş 'NATO üyeliği' mesajı: Molaya ihtiyaç var

SON DAKİKA | İsveç'teki skandal sonrası Erdoğan rest çekmişti! Finlandiya'dan flaş 'NATO üyeliği' mesajı: Molaya ihtiyaç var

24.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Finlandiya'dan NATO üyeliği görüşmeleriyle ilgili önemli bir açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" diye konuştu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" diyerek çektiği rest, dünya gündemine damga vurmuştu.

SON DAKİKA | İsveç'teki skandal sonrası Erdoğan rest çekmişti! Finlandiya'dan flaş 'NATO üyeliği' mesajı: Molaya ihtiyaç var

Son dakika haberi: İsveç'te yapılan Kur'an-ı Kerim provokasyonunun ardından Finlandiya'dan NATO üyeliği görüşmeleri ve Türkiye-İsveç gerilimiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto "Türkiye ile görüşmeye ortam sakinleştikten sonra devam etmek en iyisi. Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesi olmaz" diye konuştu.

Görüşmelere birkaç haftalık bir ara beklediğini ifade eden Haavisto, "Finlandiya'nın NATO sürecinde İsveç olmadan ilerlemesini tartışma ihtiyacı görmüyorum." değerlendirmesini yaptı.

FDSFS

STOLTENBERG: SON DÜZLÜKTE ÇÖKMEMELİ

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den de yeni bir açıklama geldi. Stoltenberg yaptığı açıklamada "İfade özgürlüğü İsveç'te ve diğer NATO üyesi ülkelerde önemli bir değer. Dolayısıyla bu uygunsuz eylemler otomatik olarak yasa dışı olamıyor. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de son düzlükte çökmemeli." diye konuştu.

fsdgsg

ERDOĞAN REST ÇEKMİŞTİ: DESTEK GÖREMEYECEKSİNİZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'teki provokasyonla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye Cumhuriyeti'nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

RER

DÜNYA BASININDA GÜNDEM YARATTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resti dünya gündemine damga vururken; İsveç'in en çok okunan gazetelerinden Aftonbladet, "Erdoğan hayır dedi" ifadelerini kullanırken "Türkiye uzmanı Paul Levin'in İsveç hükümeti için elbette kötü bir haber" sözlerine yer vermişti.

ALFO

"BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA"

Haberde, Levin'in "Bir kişinin Kuran'ı yakması birçok Müslüman için son derece saldırgandır. İsveç zaten odakta ve birçok Türk muhtemelen Paludan'ın olayını bardağı taşıran son damla olarak gördü" sözleri de günmede getirildi.

İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor İslam dünyası ayağa kalktı! İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor

İsveç'ten Svenska Dagbladet, İsveç'in NATO başvurusunda destek göremeyeceği belirtilirken Finlandiya'nın İsveç'ten bağımsız NATO'ya üye olabileceği belirtildi.

ISVEC

Reuters, Erdoğan'ın "Stockholm protestosunun ardından Türkiye'nin NATO hedefine destek beklemeyin" ifadelerini başlığına taşıdı. Protestoların Türkiye ile gerilimi artırdığı belirtildi.

REUTR

Wall Street Journal ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'i NATO'ya girişini engellemekle tehdit ettiği yazıldı. Erdoğan'ın "Özgürlüklerden ve haklardan bahsediyorsanız, o zaman Müslümanların ve Türk halkının dini inancına saygı göstermelisiniz" sözlerine yer verildi.

WALL

BBC'deki haberde, Erdoğan'ın İsveç'e Türkiye'den destek beklememesi gerektiğini söylediği belirtildi.

BBC

"ERDOĞAN İSVEÇ'İ UYARDI"

Al Jazeera'da "Erdoğan İsveç'i NATO üyeliği konusunda uyardı" ifadeleri kullanıldı.

AJ

Washington Post'ta yer alan haberde ise Erdoğan'ın İsveç'i uyardığı ve NATO'nun genişlemesi konusunda şüpheleri olduğu ifade edildi. Erdoğan'ın tepkisini 'Paludan'ın gösterisine izin vermenin sonuçları' olarak değerlendirdi.

Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz' Son dakika: İsveç'te Kuran-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıya Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! 'En güçlü şekilde lanetliyoruz'

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci saldırı Biden'ın damarına bastı! Kaliforniya kan gölüne döndüİkinci saldırı Biden'ın damarına bastı! Kaliforniya kan gölüne döndü
Avrupa'da yeni rezalet: Yaktı, yırttı, üstüne bastı! Avrupa'da yeni rezalet: Yaktı, yırttı, üstüne bastı!
'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar'Annem karne hediyesi et aldı' iddiasına peş peşe açıklamalar
Anahtar Kelimeler:
Finlandiya

En Çok Okunan Haberler

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

Fenomen Çılgın Dondurmacı iç çamaşırsız müşterisiyle dans etti!

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

'Gel bir konuşalım' dedi, solist kadını kızının gözleri önünde başından vurdu

Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!

Fenerbahçe taraftarı galibiyete rağmen büyük tepki gösteriyor!

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

Kılıçdaroğlu'ndan ters köşe! 'İki ismi önerecek' iddiası

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

5 kişiyi öldürmüşlerdi! İfadeleri ortaya çıktı: Derin devletçi olduklarını...

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji nihayet duyurdu...

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Yüksek ses kalitesi, şık tasarım! Philips kulaklıktaki 200 TL'lik indirimi kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.