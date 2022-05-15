Son Dakika: Finlandiya NATO'ya başvuracağını açıkladı!

Son dakika haberine göre Finlandiya hükümeti, NATO üyeliğine başvurmaya karar verdiğini açıkladı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Finlandiya’nın NATO üyeliğine başvuracağını söyleyerek, "Bu güvenliğimizi en yüksek seviyeye çıkaracak" dedi.

Rusya'dan daha önce yapılan bir çok açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımının 'savaş tehdidi' sayılacağı ifade edilmişti. Rusya, NATO'ya katılım için adım atmaları halinde iki ülkeyi de vurmakla tehdit etmişti.

'ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ'

Finlandiya Devlet Başkanı Niinisto, ülkesinin NATO üyeliği konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği sorunlar hakkında Erdoğan ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.



